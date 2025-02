Incendio boschivo a Calci, denunciato un 58enne

Calci, 1 febbraio 2025 - I carabinieri del Nucleo Forestale di Calci hanno denunciato un uomo di 58 anni, ritenuto responsabile di aver causato l’incendio boschivo divampato il 14 gennaio scorso in località Cecchetto, ai piedi del Monte Serra nel comune di Calci.

Le indagini hanno accertato che il rogo è stato innescato dall’abbruciamento di residui vegetali, sfuggito al controllo e propagatosi rapidamente su un’area di circa mille metri quadrati. Le fiamme hanno colpito una zona di rinnovazione del pino marittimo, già devastata dall’incendio del 2018.

Il rapido intervento dei Gruppi Volontari Antincendio di Calci aveva permesso di domare il rogo e di procedere alla bonifica della zona nonostante le condizioni meteo avverse. L’uomo è stato denunciato per incendio boschivo colposo ai sensi dell’articolo 423-bis del Codice Penale. I carabinieri forestali ribadiscono l’importanza del rispetto delle norme sugli abbruciamenti per prevenire incendi, soprattutto in condizioni ambientali favorevoli alla propagazione del fuoco.