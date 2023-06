Gospel e solidarietà nella chiesa di Santa Caterina

Pisa 10 giugno 20123- Grande emozione ieri sera, venerdì 9 giugno, nella Chiesa di Santa Caterina a Pisa. Davanti a un folto pubblico si è esibito il Coro Gospel Voices of Heaven, ben nota e radicata realtà musicale pisana che, con il suo emozionante e travolgente repertorio di Gospel e Spiritual, ha portato l’attenzione sul progetto “Orchestra Giusi Lauro riciclando sogni”. Il progetto, che ha l’obiettivo di avvicinare allo studio della musica i ragazzi delle favelas brasiliane, è sostenuto dalla sede pisana dell’Associazione Fraternità e Alleanza (AFA), ed è intitolato alla moglie del referente locale dell’Associazione, Giorgio Gallo. La serata si è aperta con la proiezione di un filmato sulle attività dell’associazione, denso di significato ed emozione e che ben illustra le motivazioni, la grande passione e la voglia di riscatto di questi ragazzi nati in condizioni estremamente disagiate. AFA è stata fondata da Padre Alberto Paoli, missionario italiano di origini toscane, per aiutare la popolazione svantaggiata del grande paese sud americano. Dagli esordi con la panetteria solidale e la costruzione dello spazio “Casa del fanciullo”, Afa ha poi ampliato i suoi obiettivi: dallo sfamare al far crescere e provare a realizzare i sogni tramite la collaborazione di tutti, e dalle iniziative culturali sono nati un coro e un’orchestra. L'evento, conclusosi con la standing ovation delle tantissime persone presenti, ha visto un lusinghiero risultato della raccolta fondi della serata, di oltre € 950. Per chi volesse contribuire al progetto, si possono effettuare donazioni all’IBAN: IT46S0501802800000011645637 A rappresentare l’associazione e il progetto, erano presenti Giorgio Gallo e Annalisa Montagnoli, che ha anche organizzato la serata. Un ringraziamento va anche a Don Francesco Bachi per aver concesso gli spazi dell’antica e prestigiosa Chiesa di Santa Caterina.