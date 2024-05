Giugno Pisano, inizia il montaggio della biancheria sui palazzi del Lungarno

Pisa, 17 maggio 2024 - Si avvicina l’inizio del Giugno Pisano e dalla prossima settimana, in anticipo per prevenire imprevisti legati al meteo come avvenuto lo scorso anno, prendono il via i preparativi per allestire le biancherie della Luminara di San Ranieri. Già sono comparse sui Lungarni le prime biancherie e da lunedì 20 maggio il Comune di Pisa ha programmato il montaggio delle stessa sui palazzi che si affacciano sull'Arno. Tutto questo dopo che nei mesi scorsi è stato effettuato un lavoro programmatico, con un censimento volto a verificare le condizioni della biancheria in possesso dei privati, andando ad affrontare eventuali criticità come quelle legate ad alcuni palazzi oggetto di lavori che prevedono la presenza di impalcature. Un lavoro molto articolato e complesso, che va fatto con attenzione. E con in serbo una piccola sorpresa che riguarderà Ponte di Mezzo. Si comincia da Lungarno Galilei, all’altezza del ponte della Fortezza, e si procederà lato mezzogiorno verso Lungarno Gambacorti e successivamente lato Tramontana. Per permettere i lavori di installazione della biancheria sono state istituite delle modifiche alla sosta fino a sabato 1° giugno. Lungarno Galilei, divieto di sosta con rimozione coatta: - dal 20 al 22 maggio (8.00-18.00) nel tratto tra il ponte della Fortezza e il civico n.8; - dal 23 al 25 maggio (8.00-18.00) nel tratto tra Palazzo Lanfranchi e l’ex Palazzo della Dogana; - dal 26 al 27 maggio (8.00-18.00) nel tratto compreso tra il civico n. 24 e l’intersezione con piazza XX Settembre (previsto restringimento di carreggiata). Piazza XX Settembre, divieto di sosta con rimozione coatta: - dal 28 al 29 maggio (8.00-18.00) in corrispondenza di Logge di Banchi, Palazzo Pretorio e Palazzo Gambacorti (previsto restringimento di carreggiata). Lungarno Gambacorti, divieto di sosta con rimozione coatta: - dal 30 maggio al 1 giugno (8.00-18.00) nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Toselli. Seguirà una successiva ordinanza per le modifiche necessarie al proseguimento del montaggio della biancheria.