Furto di bicicletta a Pisa, giovane arrestato in flagrante

Pisa, 30 dicembre 2024 - Minaccia con un coltello e ruba una bicicletta elettrica, ma viene arrestato in flagrante dai Carabinieri. È accaduto ieri pomeriggio in un parco cittadino, dove un giovane straniero ha rapinato il mezzo al legittimo proprietario. La fuga del rapinatore è durata poco grazie all’intervento dei militari della Sezione Radiomobile di Pisa, che lo hanno rintracciato in una via vicina e arrestato. La bicicletta è stata restituita al proprietario, il quale ha ringraziato i Carabinieri. Su disposizione della Procura di Pisa, il giovane è stato rimesso in libertà. Sempre nella giornata di ieri, durante un controllo nella periferia cittadina, i militari hanno denunciato un 45enne italiano trovato in possesso di un coltello a serramanico di 20 cm. In serata, i Carabinieri hanno intensificato i controlli stradali. Un cittadino straniero è stato fermato alla guida di una bicicletta per manovre pericolose e sottoposto ad alcoltest, risultando positivo con un tasso alcolemico di 1,71 g/l. Il mezzo è stato affidato a una persona di fiducia, mentre il conducente è stato segnalato per guida in stato di ebbrezza.