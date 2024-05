Furto aggravato a San Miniato: arrestato in flagranza di reato

Pisa, 28 maggio 2024 - Nel corso di un'operazione di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato (PI) hanno tratto in arresto un individuo colto in flagranza di reato per furto aggravato in abitazione. L'intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di San Miniato tramite il numero unico europeo per le emergenze, 112. Un cittadino aveva notato movimenti sospetti all'interno di un'area condominiale, allertando immediatamente le forze dell'ordine. L'Operazione La pattuglia dell'Aliquota Radiomobile, pronta a intervenire, si è recata sul luogo segnalato adottando le necessarie misure di cautela. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso un individuo mentre usciva da un'abitazione. All'interno della proprietà erano stati rubati denaro, un portafoglio, una borsa con effetti personali e documenti.

I carabinieri sono riusciti a restituire immediatamente i beni sottratti ai legittimi proprietari, che sono stati svegliati poco dopo l'operazione per il riconoscimento dei propri effetti personali. Sequestro e Arresto Durante l'operazione, i militari hanno rinvenuto un borsone contenente strumenti da scasso, tra cui cacciaviti, piede di porco, pinze e guanti, utilizzati dal ladro per forzare l'ingresso nell'abitazione. Tutti questi oggetti sono stati posti sotto sequestro. L'individuo arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza dell'Arma, come disposto dall'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo svoltosi presso il Tribunale di Pisa nella mattinata odierna. L'arresto è stato convalidato e l'accusato è stato trasferito al carcere Don Bosco di Pisa.