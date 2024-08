EasyJet inaugura nuova rotta Pisa-Londra Southend: voli bisettimanali da marzo 2025

Pisa, 23 agosto 2024 - Novità in arrivo per i viaggiatori toscani. A partire dal 31 marzo 2025, EasyJet lancerà una nuova rotta diretta tra Pisa e Londra Southend. Il collegamento, attivo con due voli settimanali il lunedì e il venerdì, si aggiunge all’offerta del vettore britannico dall’aeroporto “Galileo Galilei”, rafforzando ulteriormente i collegamenti con la capitale britannica. Tariffe già in vendita: I biglietti per questa nuova tratta sono già disponibili sul sito di EasyJet. Le tariffe partono da 47,99 euro per il mese di marzo, con prezzi ancora più competitivi per aprile, a partire da 22,29 euro. Il lancio della rotta Pisa-Southend rientra in un più ampio progetto di espansione di EasyJet, che inaugurerà proprio a Southend la sua decima base nel Regno Unito. L'aeroporto, situato nell’Essex a circa 58 chilometri a est di Londra, vedrà l’arrivo di tre nuovi aeromobili A320neo. Questa base si affianca alle già consolidate operazioni di EasyJet negli scali londinesi di Gatwick e Luton, ampliando ulteriormente il ventaglio di destinazioni raggiungibili dai viaggiatori in partenza da Pisa. Southend, oltre a essere una scelta per il traffico aereo low-cost, offre un collegamento diretto con il cuore di Londra. Grazie al servizio ferroviario gestito da Greater Anglia, i passeggeri possono raggiungere la stazione di London Liverpool Street in circa 55 minuti, garantendo un accesso rapido e comodo alla City.