Disagi per i toscani diretti a Londra: volo con 15 ore di ritardo

Pisa, 28 maggio 2025 – Giornata da incubo per molti passeggeri toscani diretti a Londra. Il volo BA607 operato da British Airways, previsto in partenza da Pisa nella serata di martedì 27 maggio alle 20:10, è atterrato con quasi quindici ore di ritardo, provocando forti disagi ai viaggiatori. I passeggeri, una volta giunti a Londra, sono stati costretti a trascorrere l’intera notte e parte della mattina successiva all’interno dell’aeroporto di Heathrow, dove l’arrivo è stato registrato soltanto alle 12:20 di oggi. Una lunga attesa che ha causato disservizi per chi era in viaggio per motivi di lavoro, salute o semplicemente per turismo. A denunciarlo in una nota è la compagnia ItaliaRimborso.it. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che alla base del ritardo non vi siano cause eccezionali come avverse condizioni meteorologiche o bird strike. Nella giornata di ieri, infatti, la tratta Pisa-Londra non risultava interessata da maltempo. Secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo, i passeggeri coinvolti in ritardi superiori alle tre ore hanno diritto a un risarcimento, o tecnicamente una “compensazione pecuniaria”, fino a 250 euro, qualora il disservizio sia attribuibile alla compagnia aerea. Gli utenti interessati possono presentare istanza di rimborso direttamente alla compagnia o rivolgersi a intermediari specializzati.