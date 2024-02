Yobouet "Così si entra nel mondo del lavoro"

Uno dei servizi civili più aperti è quello nel mondo delle associazioni di volontariato e soccorso. Ogni anno queste organizzazioni offrono centinaia di posti per far vivere a ragazzi e ragazze un’esperienza molto formativa. È il caso di Yobouet Regis Hollasien, che ha scelto di passare i mesi del Servizio Civile Universale nella Pubblica Assistenza di Pisa.

Com’è stato?

"Una bella esperienza e scelta a 360°, oltre alla possibilità di iniziare a entrare nel mondo del lavoro c’è un importante valore sociale dietro che arricchisce ogni giorno".

Perché ha scelto di fare il servizio civile?

"Perché volevo vivere un’esperienza differente dalla mia quotidianità di studente e avere entrate per piccole spese".

Quali sono gli aspetti più significativi del servizio civile?

"Senza alcun dubbio, come detto precedentemente, la possibilità di entrare nel mondo del lavoro, conoscere molte persone oltre a vedere con i propri occhi determinate problematiche di singoli e del territorio/comunità che da fuori sarebbe impossibile percepire".

Questa esperienza aiuta per il percorso professionale e umano? Potrebbe essere utile per una professione futura?

"Il tempo passato con la Pubblica Assistenza ha rivoluzionato la mia condotta dal punto di vista umano e professionale: ho imparato a riconoscere limiti personali e del rapporto con gli altri in ambito lavorativo e credo sia un punto forte del servizio civile in questo tipo di associazione. Sicuramente non farà parte del mio futuro questa professione che, seppur molto bella e gratificante, è faticosa ed è un po’ lontana dai miei obiettivi futuri e dal mio percorso lavorativo e di studio".

Un’esperienza da consigliare? "Sì, può davvero essere un valore aggiunto per la propria vita a livello sociale e professionale".

Aspetti negativi?

"Dipende tutto da come la vive il singolo. Come in ogni cosa, ci sono pro e contro ma niente che possa inficiare il corretto completamento dell’esperienza".

Mario Ferrari