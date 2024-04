XVII Premio Giovani Imprenditori. Eccellenze under 40 sul podio. Le magnifiche sette startup pisane

Entusiasmo, passione, speranza. E’ un’aria colma di sogni quella respirata agli Arsenali repubblicani dove si è svolto il XVII Premio Giovani Imprenditori organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Pisa, oltre ai molti partner. "Il coraggio di fare impresa" è un titolo che racchiude lo spirito di questo evento, al quale ha partecipato un’ampia platea di imprenditori, professionisti, rappresentanti delle istituzioni, della politica e delle forze dell’ordine, suggellato dalla presenza del re del cashmere Brunello Cucinelli, l’imprenditore e stilista guest star della 17esima edizione del premio. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Daniele Salassa, Arrigo Calorini ed Emanuele Salassa della piattaforma specializzata nel settore moda Sk!n (Ponte a Egola - San Miniato), a Marco Rossi e Mattia Torrioni della start up di programmi di allenamento di nuoto online Swimprove (Ponsacco), ad Alice D’Erasmo dell’azienda Aliproject 4.0 (Pontedera), a Nicolas Lorenzo Zeoli, fondatore della start up specializzata nello smaltimento intelligente di rifiuti Ganiga Innovation (Bientina), a Stefano Aringhieri e Giulia Giovannelli della start up di automazione e robotica Star Automation (Perignano – Casciana Terme Lari), a Elisa Pagni della pasticceria Essenza (Calcinaia), mentre a Marco Casalini della piattaforma di crowdfunding QUANFunding (Montopoli Valdarno) è stato conferito il premio "Dream of the Year" alla memoria di Gianluca Soldani, fondatore del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa e ideatore del Premio Giovani Imprenditori. Un premio speciale a Brunello Cucinelli in qualità di "Inspirational Business of the Year" e uno al Comune di Peccioli, fresco vincitore della competizione nazionale "Il Borgo dei Borghi 2024".

Molte le autorità presenti, a partire dal sindaco Michele Conti, l’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, il Prefetto Maria Luisa D’Alessandro, il comandante della 46.ma Brigata Aerea, generale Giuseppe Addesa, la senatrice Ylenia Zambito, il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, gli assessori regionali Alessandra Nardini e Leonardo Marras, i consiglieri regionali Elena Meini e Diego Petrucci il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini, il presidente dell’Ente Parco San Rossore Lorenzo Bani, e il delegato del Rettore dell’Università di Pisa ai rapporti con il Territorio, prof. Marco Macchia, il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. Il primo cittadino Conti nel suo intervento ha sottolineato come "la città dei saperi, delle università, dei centri di ricerca rappresenta il tessuto connettivo ideale di tante aziende startup, che partono da zero, e che poi arrivano a depositare brevetti a livello mondiale". Il Premio di Laurea finanziato da Confcommercio Pisa destinato a un laureato in Economia del Corso di laurea in Strategia, Management e Controllo dell’Università di Pisa è andato a Vittoria Santi.

Alessandra Alderigi