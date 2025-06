"Wish" alla Quasimodo. Tutti i protagonisti

La scuola di danza Amarindance è pronta a tornare in scena stasera alle 20:30, nella palestra delle scuole elementari Quasimodo di Calambrone, con lo spettacolo "Wish, ogni stella brilla per guidarmi", ispirato alla magia e ai valori del mondo Disney, nel centenario della celebre casa di produzione.

Dopo i successi televisivi in programmi come "Tu sì que vales" in Italia e "Das Supertalent" in Germania, i fondatori della scuola Irene Cannata e Niccolò Gaggio, alias la Famiglia Danzante insieme ai figli Angelo (14 anni) e Agnes (6 anni), hanno ideato una performance che coinvolge bambini e ragazzi a partire dai 3 anni, portando in scena uno spettacolo corale, ricco di emozione, fantasia e crescita.

Liberamente ispirato al film Wish, lo spettacolo racconta la storia di un gruppo di giovani che vive nel magico regno di Rosas, e sul palco si alterneranno con entusiasmo e dedizione: Emma Agostino, Erica Annibali, Giorgia Angioni, Ludovica Arleo, Delia Brachini, Matilde Compierchio, Virginia Crudele, Agnes Gaggio, Emma Greco, Angelo Gaggio, Bianca Mancini, Livia Meucci, Giulia Nicolae, Alice Signorini, Magdalena Toccafondo, Margherita Toccafondo e Livia Turini.

"Nello spettacolo - spiegano Irene Cannata e Niccolò Gaggio - non esistono protagonisti fissi, perché ogni ragazzo ha un ruolo pensato per lui, per far emergere il suo talento. I più grandi hanno anche aiutato i piccoli, condividendo responsabilità e imparando a prendersi cura. Abbiamo lavorato molto anche sulle emozioni".

L’ingresso è a offerta libera per vivere una serata all’insegna della danza, dell’arte e del potere dei sogni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3337120507.