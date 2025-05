Naso d’argento, come smascherare le falsità

SANTA MARIA A MONTE

Prosegue la rassegna teatrale Il baule dei sogni, dedicata al pubblico dell’infanzia e in corso nell’area archeologica La Rocca di Santa Maria a Monte, dove domani alle ore 16.30, vedrà protagonista lo spettacolo Naso d’argento, scritto e interpretato da Soledad Nicolazzi, con disegni di scena di Dora Creminati e la produzione della compagnia Stradevarie. Il Baule dei sogni mira a rafforzare l’offerta teatrale nei piccoli centri con particolare attenzione alla fascia d’età dell’infanzia. Gli spettacoli tutti pensati per un pubblico familiare, propongono storie che portano intrattenimento e contenuti educativi, difatti la trama si ispira a una fiaba popolare italiana scritta da Italo Calvino nella raccolta Fiabe italiane e racconta la storia di Lucia, una bambina che a differenza delle sorelle, riesce a smascherare l’inganno del misterioso Naso d’argento, salvandosi con l’intelligenza e una bugia usata come strumento di difesa. Il racconto affronta i temi della verità, dell’inganno e dell’identità attraverso un linguaggio pensato per i più piccoli, combinando elementi narrativi, visivi e teatrali. La rassegna si concluderà sabato 7 giugno con Gunteria Soup, spettacolo comico e gestuale dell’artista tedesco Gunter Rieber.