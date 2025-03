Volumi sonori torna con una novità

Tornano i concerti di musica classica e lirica per l’appuntamento con Volumi Sonori. La Biblioteca "Mario Luzi" di San Miniato, in collaborazione con Canto Rovesciato, organizza un cartellone di concerti di musica classica e lirica, a cura del maestro Alessandro Licostini e presentati dal maestro Simone Faraoni. Tre serate, una al mese, che prenderanno il via venerdì 28 marzo, alle 21.15, nella biblioteca "Luzi", con il Duo Parker Brown, con Deborah Parker al violoncello e Henry Brown al pianoforte. Venerdì 11 aprile, sempre alle 21.15, nella biblioteca "Luzi" è la volta del Recital del pianista Leonardo Ricciarelli. La vera novità di quest’anno è venerdì 23 maggio, ore 21.15, quando l’Ensemble Tertulia (quartetto di clarinetti) con Costanza Licostini, Alessandro Licostini, Claudio Rossetti e Caterina Matteoli, saranno per la prima volta a Ponte a Egola, nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù.

"Torna l’appuntamento con Volumi Sonori, la rassegna di concerti nata dall’importante collaborazione con il gruppo Canto Rovesciato e con il maestro Alessandro Licostini – commenta l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini -. Si tratta di un modo per portare la musica classica all’interno degli spazi della cultura. Quest’anno una novità è l’appuntamento di Ponte a Egola: grazie alla disponibilità del parroco don Federico Cifelli portiamo questo evento anche nella frazione, rispettando un impegno che ci siamo assunti con i cittadini". Per prenotazioni: [email protected] – tel. 057