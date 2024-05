Volontariato protagonista alle Officine Garibaldi

Una mattinata di confronto, un pomeriggio di divertimento.

E’ l’evento “Lo stato di salute del terzo settore nella provincia di Pisa” organizzato dalla Delegazione Cesvot di Pisa oggi alle Officine Garibaldi. Si parte alle 9.30 con i saluti di Daniele Vannozzi presidente Delegazione Cesvot di Pisa, Massimiliano Angori presidente Provincia di Pisa, Gabriella Porcaro assessora Comune di Pisa, Stefano Del Corso presidente Fondazione Pisa, Verter Tursi portavoce Forum Terzo Settore di Pisa.

Andrea Salvini, professore di Sociologia generale, Dipartimento di Scienze Politiche dell’ Università di Pisa, farà una “Fotografia del terzo Settore nella Delegazione Cesvot di Pisa. Struttura e bisogni del volontariato associato; il volontariato non associato sul territorio”. La provincia di Pisa conta 1.137 enti del Terzo Settore, di cui 281 organizzazioni di volontariato, 607 associazioni di promozione sociale, 69 cooperative, 131 onlus e 49 altri enti.m Seguirà la tavola rotonda moderata da Andrea De Conno di Federsanità Toscana “Povertà e nuove fragilità: impegno, criticità e buone prassi” a cui parteciperanno Giovanni Berti coordinatore Associazione Afasici Toscana, Laura Brizzi direttrice SdS Valli Etrusche, Paolo Donati presidente Associazione San Tommaso in Ponte, Maria Giulia Garcea ricercatrice Istituto Management Scuola Superiore Sant’Anna,Gianluca Gionfriddo ricercatore Istituto Management Scuola Sant’Anna, Giulia Guainai assessora Comune di Cascina, Emanuele Morelli direttore Caritas Diocesana Pisa, Cristina Laddaga direttrice SdS Pisa. Nel pomeriggio dalle 15.30 all’ingresso, nei giardini e nella sala Kinzica delle Officine Garibaldi si svolgerà intrattenimento per grandi e piccini. Sono in programma Giochi per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura di Arciragazzi Pisa , animazione di clown dottori e giocoleria della Cooperativa Chez nous le cirque, il Gioco da tavolo su temi di cittadinanza attiva promosso da Avis Provinciale e Pompieropoli organizzato dall’Associazione Nazionale Volontari Vigili del Fuoco – sezione di Pisa.