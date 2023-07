Voli, Ryanair, anti-stangata: "Le offerte esistono. Con noi si vola ancora con pochi euro"

Pisa, 6 luglio 2023 – «Dire che volare è un lusso è sbagliato e, in ogni caso, il garante per la sorveglianza dei prezzi fa il suo mestiere, ma noi non abbiamo nulla da temere".

Parola di Mauro Bolla, country manager per l’Italia di Ryanair che, a margine della cerimonia per le nozze d’argento (25 anni di attività e 48 milioni di passeggeri trasportati) tra la compagnia low cost e l’aeroporto "Galilei" in un colloquio con La Nazione ha fatto il punto della situazione alla luce delle proteste delle associazioni dei consumatori che hanno fatto scattare l’indagine di Mister Prezzi su sollecitazione del ministro del Made in Italy, Adolfo Urso.

L’azione del garante quindi non vi preoccupa?

"Ha chiesto informazioni a tutte le compagnie e quindi anche a noi e non abbiamo niente da nascondere. Siamo tranquilli perché siamo ancora una compagnia capace di offrire i voli a meno di 20 euro. Quindi dire che volare è diventato un lusso è sbagliato, la domanda è ancora altissima e per tutte le fasce di prezzo. Cito solo qualche esempio: abbiamo ancora disponibilità per voli di sola andata a Bari a partire da poco più di 12 euro, o per Malta o Londra da poco più di 16 euro. Tariffe tra 15 e 20 euro per le isole italiane e per il resto di Europa si trovano per tutto il nostro network. Insomma, una vasta gamma di scelta ovviamente in base ai giorni e alle disponibilità. Ma c’è anche un altro aspetto da tenere in grande considerazione".

Quale?

"Ryanair è la compagnia che più di tutti ha investito in capacità e sul territorio italiano abbiamo 98 aerei basati nei diversi aeroporti. significa quindi offrire una rete di collegamenti come nessun altro e mantenendo le tariffe alla portata di tutti. Il caro prezzi riguarda l’economia in generale dopo la crisi determinata dalla pandemia e poi dall’invasione russa in Ucraina. Ma per fortuna la domanda di voli è ancora altissima e non accenna a diminuire".

Questo agevola un’offerta che può essere sempre meno low cost?

"C’è un’offerta che cerca di essere adeguata alla domanda e che deve fare i conti anche con una fiscalità che non aiuta il supporto del turismo in Italia, penso all’addizionale comunale contro la quale ci battiamo da anni perché è un balzello che danneggia direttamente i consumatori e non aiuta neppure i Comuni".

Qualcosa che non va ci deve pur essere se il garante ha deciso di fare approfondimenti.

"Mister Prezzi fa il suo mestiere e non siamo stati convocati insieme a tutte le altre compagnie. Valuteremo le richieste di informazioni con la massima trasparenza. Nell’ultimo quarto di secolo a Pisa Ryanair ha investito per collegare le regioni italiane con voli nazionali, inclusi quelli per Bari, Catania, Palermo e Trapani, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Eindhoven, Ibiza e molte altre destinazioni popolari e il nostro piano operativo per l’estate offre 54 rotte, incluse cinque nuove ed entusiasmanti per Birmingham, Copenaghen, Glasgow Prestwick, Kos e Stoccolma Arlanda, offrendo ai clienti/visitatori di Pisa ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse in Europa".