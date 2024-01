Aerei da incubo. Pisa, 10 ore di ritardo per Tirana e cancellato il volo per Bucarest

Pisa, 11 gennaio 2024 – Giornata con pesanti disagi per i passeggeri aerei dei voli Bucarest-Pisa e Pisa-Bucarest, che nella giornata di mercoledì 10 gennaio si sono visti cancellare improvvisamente i voli dalla compagnia aerea Wizzair. I viaggiatori, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004. Nella fattispecie il volo Bucarest Pisa W43157, che doveva partire alle 12:50 è stato annullato. Una cancellazione che ha comportato anche all'annullamento del volo Pisa Bucarest W43158, con partenza prevista alle 15:50, nelle medesime condizioni. I passeggeri dei voli cancellati Wizzair Bucarest Pisa e ritorno, per attivare l'assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, possono farlo attraverso la compilazione del form online presente nell'homepage del sito web italiarimborso.it.

Altro volo, altri problemi per chi doveva raggiungere Tirana nella giornata di mercoledì, con i passeggeri che hanno raggiunto la destinazione con oltre 10 ore di ritardo all’atterraggio con il volo Pisa-Tirana ZB2010 di AirAlbania. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Pisa, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 09:05 e atterrato solamente alle 20:48.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città albanese, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004. Per contattare ItaliaRimborso e segnalare il volo in ritardo Air Albania Pisa Tirana è possibile farlo segnalando direttamente il disservizio con il form presente nel sito italiarimborso.it.