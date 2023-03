Da Pisa ripartono i voli easyJet per le capitali europee. Ecco le tratte

Viaggiatori in partenza

Pisa, 27 marzo 2023 – Con l’arrivo dell’estate torna anche la possibilità di prenotare voli per diversi Paesi europei con partenza dall’aeroporto internazionale di Pisa. E’ il caso di easyJet che ha ufficialmente avviato la stagione 2023 con il decollo del volo delle 16:55 diretto a Londra Luton, partito ieri, 26 marzo.

Ad affiancare la rotta verso lo scalo londinese di Luton – operativa con fino a sei voli a settimana a eccezione del sabato – e a completare l’offerta del vettore già operativa su base annua verso gli scali di Londra Gatwick, Parigi Orly, Manchester e Bristol, riprenderanno dal primo aprile anche due collegamenti estivi che confermano l’impegno di easyJet per lo sviluppo del turismo internazionale da e verso la Toscana. Le destinazioni saranno Berlino Brandeburgo e Amsterdam, entrambe raggiungibili con tre voli a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato.

Con 510 mila posti in vendita quest’estate, in crescita del 29% rispetto al 2022, easyJet consolida la sua presenza nello scalo toscano, tornando ai numeri pre-pandemici. Esattamente 18 anni dopo il primo volo su Pisa operato dalla compagnia nel 2005, easyJet continua a rafforzare la propria presenza nella città toscana, dove per questa estate ha messo a disposizione 510mila posti – in crescita di circa il 30% rispetto al 2022 – su ben 7 rotte internazionali verso quattro Paesi europei, tra cui si annoverano quelle operate su base annua per Bristol, Manchester, Parigi Orly e Londra Gatwick.