Viviani e i colori dell’anima protagonisti a La Pisaniana

La Pisaniana rende omaggio a Giuseppe Viviani e alla mostra "I colori dell’anima" in corso al Museo della Grafica. L’artista del novecento più amato a Pisa, incisore, pittore, poeta e scrittore è il protagonista della puntata che stasera alle 21 va in onda su 50Canale. La trasmissione, coprodotta dal circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei e condotta da Carlotta Romualdi, punta i riflettori sulla mostra di Palazzo Lanfranchi. "Sono i colori dell’anima", così rispondeva Viviani a chi gli chiedeva come realizzasse gli accordi cromatici dei suoi dipinti. Da qui l’idea del professor Alessandro Tosi, direttore scientifico del Museo e curatore della mostra, di questo titolo all’ampia selezione di dipinti, disegni e incisioni dell’artista e che resterà aperta fino al 25 giugno. Le sue biciclette, la sua Marina, i suoi cani, le foglie, le fette di cocomero, i cavallini a dondolo, gli ambulanti dagli occhi stralunati: la poetica di Viviani è inconfondibile e racconta sempre una malinconica, struggente periferia surreale e fiabesca. Un viaggio espositivo che attraversa quattro decenni, con opere provenienti da collezioni pubbliche e private. La puntata , realizzata anche grazie al contributo del gruppo Cosmopolitan Hotels Group e dall’impresa Francesco Martinelli, molto legate con i loro titolari a Marina di Pisa, vede, accanto a Tosi, la presenza della professoressa Lucia Tongiorgi, presidente onoraria del Museo della Grafica e già ordinaria di Storia dell’Arte all’Università di Pisa, e ancora Sandra Lischi della Casa Editrice Nistri Lischi, figlia di Luciano Lischi, storico editore pisano grande amico di Viviani, e il nostro Renzo Castelli, decano del quotidiano "La Nazione" che, con la sua consueta ironia, racconterà un incontro speciale avuto nei primi anni 60 con Viviani. Da Marina di Pisa alcuni collegamenti realizzati, grazie alla presenza del conduttore Fabrizio Diolaiuti, permetteranno di conoscere un Viviani privato, con i racconti e i ricordi del nipote Francesco Lepri. A dare un contributo importante al racconto di Viviani e della sua opera pittorica e grafica, ci saranno alcuni collezionisti, innamorati del “Principe di Boccadarno”, come Francesco Bosetti, docente di Diritto all’Accademia Navale di Livorno, l’avvocato livornese Paolo Bassano ed il collega pisano Antonio Cariello. Nella puntata interverranno anche Patrizia Paoletti Tangheroni Presidente Fondazione Teatro Verdi di Pisa, per parlare di importanti collaborazioni tra il Teatro ed il Museo della Grafica, la dottoressa Teresa Sichetti, presente in ogni puntata con la sua rubrica “Terra, ambiente e salute”, stavolta collegata dall’idrovora di Coltano, per parlare, insieme al dottor Daniele De Nisco, del doppio fenomeno siccità-alluvioni che sta creando enormi problemi al nostro paese. Per chiudere la puntata a tavola, come sempre, stavolta la ricetta è affidata al Ristorante Foresta di Marina di Pisa. Appuntamento a stasera su 50Canale.