Viva il rap: sei giovani per Cascina Ecco la rassegna in piazza Caduti

Stasera alle 21.30 in Piazza dei Caduti in occasione della rassegna “Metti una sera a Cascina” Welcome to the jungle Summer Edition serata rap, tra i vari artisti si esibiranno Sciabola, Moka Stone, Rambla, Scisma, Lady Brockett, Arven. Scisma, rapper toscano nato a Pisa, si avvicina al rap all’età di 16 anni e inizia a pubblicare i primi singoli nel 2020, partecipa già dalla prima edizione del “Welcome to the Jungle” nel 2022. Sciabola, attivo nella scena rap dal 2016, con vari singoli pubblicati e nel 2020 esce con il suo primo EP,”Primate”. Nel 2022 realizza la prima edizione del “Welcome to the Jungle” insieme al suo team, il WKND.Ent. Ladybrockett, collettivo post-rap distorto e disomogeneo, attivi dal 2019 su Sound Cloud con i loro progetti “Compost”. In continua espansione, sempre fuori dagli schemi e anticonvenzionali. Moka Stone, nasce a Pisa nel 1996, capace di personalizzare ogni tipo di sonorità attraverso testi che raccontano il suo vissuto. Partecipante di contest in TV e talent, ha pubblicato recentemente il suo ultimo singolo “Random”, un brano istintivo e dalle forti sonorità.

Rambla, fin da piccolo nel mondo della musica, impara a suonare la tromba e il pianoforte. Studia a Londra Produzione Audio consolidando il suo ruolo di producer ed ingegnere del suono oltre a quello di rapper. Gestisce il proprio studio di registrazione a Borgo a Buggiano, lavorando con numerosi artisti.

Arven, classe 2001, dalla provincia di Pisa porta uno stile fresco con citazioni al mondo dei fumetti e dei videogiochi. Ha recentemente pubblicato il suo primo EP, “Geekin Havoc”.

Ingresso libero. La serata è organizzata da Fondazione Sipario Toscana

La rassegna è a cura del Comune di Cascina e Fondazione Sipario Toscana.