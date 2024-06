Visita guidata alle mura dello Scotto per oltre 100 alunni dell’ic Fucini

Primi appuntamenti in vista del Gioco del Ponte, tutti dedicati ai bambini, con le magistrature che scendono in piazza assieme ai bambini delle scuole. La magistratura San Martino accompagnerà infatti oltre 100 alunni dell’ Istituto comprensivo "R.Fucini" in una speciale visita guidata al Giardino Scotto e alle sue mura. Oggi, dalle 10, le classi 2A, 3A, 5A della scuola primaria Battisti e le classi 1B, 2A e 2B della scuola primaria Zerboglio saranno guidate alla scoperta della storia e dei segreti del Giardino cittadino più conosciuto e frequentato da grandi e piccini della zona. Si tratta di un’occasione unica e speciale pensata per i bambini e le bambine delle scuole primarie del quartiere, ai quali verranno infatti aperti e mostrati da vicino il tratto di mura antiche con il camminamento restaurato e l’interno del Bastione Sangallo. Gli alunni troveranno ad accoglierli figuranti in costume e ascolteranno storie ed aneddoti dalle voci di Paola Pisani Paganelli e di Renzo Ciangherotti. Un’altra tappa di un progetto importante, teso a coinvolgere le nuove generazioni nel conoscere, vivere e amare le tradizioni storiche pisane in continuità con un percorso che ha visto la magistratura di quartiere del Gioco del Ponte incontrare più volte negli anni gli studenti e i docenti dell’istituto comprensivo Fucini a partire dai piccoli delle scuole dell’infanzia.

Un’attenzione all’offerta formativa del territorio, nel quale le scuole e le magistrature entrano in correlazione tra loro e nel quale i docenti dell’istituto trasmettono con entusiasmo in tutti i gradi di scuola e che si declina ogni anno in partecipazione e cittadinanza attiva la squadra e magistratura del San Martino e le scuole Fucini a spasso nella storia di Pisa un "salto" nella Storia, reso possibile dalla collaborazione con il dirigente scolastico Alessandro Bonsignori e con Silvia Paganelli, referente dei rapporti scuola-territorio e dalla disponibilità dell’assessore Filippo Bedini, del personale dell’amministrazione comunale, del magistrato Valentino Vanni e dall’ufficiale addetto Maurizio Bernacchi della magistratura di San Martino.

M.B.