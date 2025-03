Violenza giovanile in aumento: il convegno su cause e soluzioni

Pisa, 28 marzo 2025 – Domani dalle ore 10 alle 13, la Stazione Leopolda di Pisa ospiterà un importante convegno dal titolo “La violenza giovanile: un fenomeno in aumento. Cause e possibili soluzioni”. L’evento, promosso dall’Università delle Mamme e dei Papà – Sezione di Pisa con il contributo dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pisa, si propone di analizzare un problema sempre più diffuso e preoccupante, cercando di individuare strategie concrete per contrastarlo. Il fenomeno della violenza tra i giovani, sia nelle scuole che negli spazi pubblici e sui social media, è in costante crescita, con episodi che spesso sfociano in atti di bullismo, vandalismo e aggressioni. L’incontro vuole offrire una riflessione approfondita su questo tema, coinvolgendo esperti del settore che analizzeranno le dinamiche sociali, psicologiche ed educative che contribuiscono a questo fenomeno.

Ad aprire il convegno sarà l’avvocata Giovanna Bonanno, assessore alle Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Pisa, che illustrerà l’impegno delle istituzioni locali nella prevenzione della violenza giovanile e nelle politiche di sostegno alle famiglie e alle scuole. Seguirà l’intervento del professor Pietro Muratori, psicologo clinico e ricercatore presso l’IRCCS Fondazione Stella Maris, docente nei corsi di laurea in Psicologia e Scienze della Formazione dell’Università di Pisa. Il professor Muratori approfondirà gli aspetti psicologici legati alla violenza giovanile, con particolare attenzione ai fattori di rischio e alle modalità di intervento precoce. La parola passerà poi al professor Raffaele Ciambrone, pedagogista e docente dell’Università degli Studi di Pisa nel Corso di Laurea in Civiltà e Scienze del Sapere, che porterà un contributo sull’importanza dell’educazione nella prevenzione della violenza e sul ruolo della scuola come presidio fondamentale per la crescita dei ragazzi. Il convegno sarà moderato dalla dottoressa Francesca Lemmi, presidente dell’Università delle Mamme e dei Papà – Sezione di Pisa, che guiderà il dibattito e favorirà il confronto tra relatori e pubblico.

Il fenomeno della violenza giovanile è complesso e le sue cause sono molteplici. Per questo motivo, il convegno si propone non solo di analizzare le origini del problema, ma anche di fornire strumenti pratici per prevenirlo e contrastarlo. Genitori, insegnanti, educatori e operatori sociali avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti e di approfondire strategie educative e psicologiche per affrontare il problema in modo efficace.

L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per la comunità pisana per riflettere su una tematica che riguarda tutti. L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano approfondire la questione e contribuire a costruire un ambiente più sicuro per le nuove generazioni.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Università delle Mamme e dei Papà – Sezione di Pisa.