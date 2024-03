Vicopisano: pubblicato bando per iscrizione al centro Zerosei

Vicopisano 4 marzo 2024- E' stato pubblicato dal Comune il bando per le iscrizioni al Centro Zerosei "Il Primo Volo" di Lugnano, la domanda va presentata online entro il 30 aprile 2024. Essa è finalizzata all’accesso dei bambini e delle bambine, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, al Centro educativo 0-6 anni, nella sezione Nido di Infanzia “Il Primo Volo”, fino a un massimo di 35 posti. L’elenco degli ammessi sarà inviato al gestore (impresa Infanzia Servizi s.r.l. di Pontedera) con il quale l’utenza dovrà rapportarsi per tutto quello che concerne la fruizione del servizio e il pagamento delle rette. Tutte le informazioni relative alle iscrizioni al Nido Primo Volo, per l'anno educativo 2024-25, sono consultabili nel testo del bando pubblico, sul sito www.comune.vicopisano.pi.it, sul quale è indicata dettagliatamente anche la procedura per fare la domanda online, tramite SPID (entro il 30 aprile). Per eventuali dubbi e domande è possibile telefonare all'Ufficio Servizi Scolastici, 050/796562-04, e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, 050/796511. Per avere, invece, informazioni sulle rette, ci si può rivolgere direttamente al Nido Primo Volo al seguente numero: 050.700552.