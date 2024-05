Vicopisano in Cammino: tutti i nomi. La lista tra new entry e riconferme

Vicopisano in cammino, per la riconferma con secondo mandato del sindaco Matteo Ferrucci. Ecco tutti i componenti della lista civica di centrosinistra, tra new entry e riconfeme: Valentina Bertini, 45 anni, nata e cresciuta a San Giovanni alla Vena, imprenditrice e assessora alle pari opportunità,e politiche sociali e alla polizia municipale. Da tempo è nel direttivo dell’AIL Pisa. Giulio Birindelli, 19 anni, di Vicopisano, alla sua prima esperienza, presidente della Consulta degli Studenti, considera la politica un mezzo per realizzare il bene della comunità e le aspettative dei cittadini.

Alessio Ferrucci, 40 anni, di Cevoli, imprenditore, capogruppo e consigliere alle strade vicinali e alle frazioni. Fabiola Franchi, 57 anni, di Calci (nata e cresciuta a Uliveto Terme) Assessora al Turismo, all’Ambiente, all’Associazionismo e al Monte Pisano,

Guglielmo Grasso, 50 anni, di Vicopisano, dipendente di un’azienda locale, è consigliere con delega alla difesa del suolo e al lavoro, Nico Marchetti, 51 anni, di Lugnano, è presidente del Consiglio e ha la delega alla Protezione Civile. Elena Pardini, 70 anni, di Vicopisano, assessore uscente a Cultura e alla Progettazione Scolastica, Angelica Rossi, 20 anni, di Cevoli, anche lei alla prima esperienza.

Dal 2019 fa volontariato con la Misericordia di Navacchio e di Vicopisano, Mirko Ruberti, 24 anni, di Vicopisano, alla sua prima esperienza.

Lavora in una società agraria ed è volontario antincendio, Andrea Taccola, 60 anni, di Uliveto Terme, vicesindaco con numerose deleghe, alle opere pubbliche, alle attività produttive, alla sicurezza, alla Memoria e non solo, Serena Tarroni, 51 anni, di San Giovanni alla Vena, consigliera con delega alla semplificazione e alla partecipazione.

Laureata in giurisprudenza ha da tempo seguito una sua grande passione e ha aperto un laboratorio di pasticceria e cake design, ma è anche attivamente impegnata nel mondo della scuola, sua altra passione.