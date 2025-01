Vicopisano, gli appuntamenti a teatro per la Giornata della Memoria

Pisa, 22 gennaio 2025 - A Vicopisano la Giornata della Memoria si celebra con la scuola, a teatro, in due appuntamenti, il 24 e il 27 gennaio. La data, il 27 gennaio, commemora lo stesso giorno del 1945, quando le truppe dell'Armata Rossa aprirono i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, liberando i superstiti, ormai allo stremo e assediati dai troppi orrori patiti. Uno dei punti zero della storia.

Venerdì 24 gennaio alle 10, a Teatro, i bambini e le bambine delle classi quinte della primaria G. Geymonat di Vicopisano interpreteranno "Ad occhi e cuore chiusi" mentre la quinta A della primaria Don Milani di Uliveto Terme allestirà un'esposizione di suoi elaborati grafici, dedicati alla Memoria, al 27 gennaio, ai campi, a un fermo mai più. Lunedì 27 gennaio, dalle 10, sempre a Teatro, sarà proiettato il documentario di Aned "Testimoni", alla presenza dei ragazzi e delle ragazze, delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Domenico Cavalca di Vicopisano. Arianna Szörényi, tuttora in vita, deportata ad Auschwitz a 11 anni. E' stata tra i 25 bambini (tra i 776 deportati sotto i 14 anni) a sopravvivere al lager, sulla sua storia è stata scritto anche un libro, "Una bambina ad Auschwitz". E' stata, inoltre, la prima bambina deportata che ha iniziato a testimoniare da adulta, in occasione del processo per i crimini e le uccisioni perpetrate in uno dei campi italiani, la Risiera di San Sabba di Trieste (unico campo italiano con un forno crematorio funzionante).

Un altro testimone è Lodovico Barbiano di Belgiojoso, che è stato un architetto italiano molto noto, un vero maestro dell'architettura, appartenente tra l'altro all'aristocrazia italiana, deportato a Mauthausen. . Il terzo testimone è Ferruccio Marucci, ex deportato politico, che parla del suo periodo di deportazione e prigionia (ha collaborato, in vita, nelle sue opere di testimonianza pubbliche, anche con Primo Levi). Interverranno il Sindaco Matteo Ferrucci, la Consigliera alla Memoria Angelica Rossi e la Consigliera alla Cultura e alla Progettazione Scolastica, Elena Pardini, gli Amministratori, esponenti di ANED Pisa e ANPI Vicopisano, oltre alle insegnanti dell'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi.

Durante la mattinata del 27 sarà proiettato anche "Memorie", un filmato prodotto dall'amministrazione, realizzato da Elia Marchi di zimbrAVideo di Vicopisano, con alcuni ragazzi e ragazze della nostra scuola e del nostro territorio, di varie età, che ricordano momenti del loro pellegrinaggio ai campi di sterminio di Austria e Germania con Aned. Con passaggi molto intensi, coinvolgenti e toccanti.

"Perché scrivo oggi, a 80 anni? Affinché una voce in più, quella di una bambina deportata a undici anni, si unisca alle tante che con le loro sofferte memorie vogliono contrastare chi osa, mentre alcuni dei sopravvissuti sono ancora in vita, minimizzare, addirittura negare, quanto accaduto. Chi alzerà la propria voce indignata, offesa, quando fra non molto non ci sarà più alcun testimone?"