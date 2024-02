Vicopisano ancora bandiera arancione "Un grande grazie a tutti"

Vicopisano festeggia la conferma della Bandiera Arancione consegnata al sindaco Mateo Ferrucci e all’assessora Fabiola Franchi dal direttore generale del Touring Club, Giulio Lattanzi, e dalla responsabile dell’area certificazioni e programmi territoriali del Touring e coordinatrice dell’iniziativa Bandiere Arancioni, Isabella Andrighetti. "Siamo veramente molto felici per questa importante conferma - dicono il sindaco Ferrucci e l’assessora Franchi - che non solo valorizzerà ulteriormente il nostro territorio, ma tutti i comuni che fanno parte della destinazione turistica Monte Pisano. Questo notevole risultato, ottenuto dall’8% dei comuni che ne fanno richiesta, si può ottenere solo con un costante spirito di squadra: operatori turistici, commerciali, associazioni, cittadinanza, amministrazione comunale, in una parola l’impegno della comunità. Grazie al Touring Club, grazie allaAssociazione dei Paesi Bandiera Arancione, grazie a tutti, andiamo avanti, insieme, così".