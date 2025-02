Via libera per il Museo delle Antichità

Via libera all’unanimità per il progetto di realizzazione del museo delle antichità dell’Opera della Primaziale pisana che prevede anche un "affaccio" vetrato su piazza Duomo lungo le mura. Dopo l’intesa raggiunta tra le forze politiche, ieri l’aula ha approvato con voto bipartisan la convenzione tra Comune e Opa che innesca definitivamente l’iter amministrativo per concretizzare la progettazione e la realizzazione del nuovo spazio espositivo.

"Questo accordo - esulta Lorenzo Vouk (in foto), consigliere comunale di Pisa al centro - riconosce l’interesse pubblico del nascente museo: vi saranno esposte opere d’arte rimaste per troppo tempo nascoste e ci sarà la possibilità di interagire con le attività dei laboratori di restauro e conservazione. Un nuovo spazio culturale sta per nascere nel cuore di Piazza dei Miracoli e grazie a questa convenzione si compie un passo decisivo verso la realizzazione di un museo che restituirà alla comunità opere d’arte di grande valore e offrirà un’esperienza immersiva nei processi di restauro. Un progetto ambizioso che arricchirà l’offerta culturale e turistica della città, rafforzandone il prestigio a livello internazionale".

Secondo Vouk "l’affaccio diretto su piazza dei Miracoli offre una nuova esperienza visiva e valorizza ulteriormente il contesto storico: il progetto, sviluppato da uno studio di alto livello, ha già ottenuto l’approvazione degli enti competenti, come la Sovrintendenza". "Questo intervento realizzato con l’impegno costante dell’Opera della Primaziale - conclude - è un investimento fondamentale nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico cittadino e il voto favorevole della nostra lista civica conferma l’impegno nel sostenere iniziative culturali".