Pisa, 20 marzo 2024 - Proseguono gli appuntamenti con Vespri d’organo in Cattedrale, l’iniziativa organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale. Gli incontri vogliono offrire momenti di riflessione, proposti da Mons. Severino Dianich e seguiti da brani tratti dalla letteratura organistica. Il 24 marzo alle ore 16, per la Domenica delle Palme, sarà la volta di Roberto Marini, organista titolare della cattedrale di Teramo e docente al Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma che proporrà brani di Johann Sebastian Bach, Franz Liszt e Maximilian Reger.

Definito dalla critica interprete carismatico e dalle formidabili capacità tecniche, è considerato «uno dei più grandi organisti dell’epoca presente» (Amadeus 2020). Allievo del grande organista Fernando Germani, si diploma in organo con il massimo dei voti e ottiene il prestigioso premio di Virtuosité d’organo al Conservatorio di Ginevra. Si è laureato in Giurisprudenza. Tiene concerti nei più importanti festival in Italia e all’estero. La sua discografia comprende opere di Peeters, Liszt, Reubke, Schumann, Brahms, e l'opera completa per organo di Max Reger in 17 CDs (Brilliant Classics), evento musicale che non ha precedenti nel panorama mondiale e che gli è valso un unanime riconoscimento dalla stampa internazionale. Ha effettuato registrazioni per la Radio Vaticana, per la RAI, l’ARD tedesca, la RTVE spagnola. È docente di organo presso il Conservatorio di Pescara.

M.B.