"Vespri d’Organo" con Matteo Venturini

Oggi pomeriggio alle 16 nella Cattedrale di Pisa, quarto incontro con Vespri d’organo in Cattedrale, organizzati dall’Opera della Primaziale Pisana, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale. L’iniziativa è pensata per offrire un momento di meditazione e di riflessione, proposto da mons. Severino Dianich e seguito da un concerto d’organo, questa volta affidato a Matteo Venturini che eseguirà brani di Johann Sebastian Bach, Thierry Escaich e Max Reger.

Matteo Venturini (Firenze, 1981) è professore di Organo al Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza, docente ospite all’Accademia Organistas de México di Città del Messico, docente all’Accademia Giuseppe Gherardeschi di Pistoia, docente di Teoria e Composizione alla Scuola Bonamici di Pisa e organista titolare della Cattedrale di San Miniato (Pisa).

Ha conseguito cinque diplomi studiando presso i conservatori di Firenze e Perugia, l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma e la Hochschule für Musik Freiburg in Germania: Organo e Composizione Organistica con Giovanni Clavorà Braulin, Composizione con Damiano D’Ambrosio, Organo con Luca Scandali, Improvvisazione Organistica con Theo Flury e Concertista in Organo con Klemens Schnorr. Ha vinto otto concorsi di esecuzione organistica, ha inciso numerosi cd, svolge attività concertistica, è direttore artistico dell’Associazione “Amici dell’Organo della Pace di Sant’Anna di Stazzema (Lucca).