Verso un nuovo ruolo delle farmacie: "Tutelarle dalla grande distribuzione"

"Da questo evento lanciamo la grande sfida dei prossimi anni sul nuovo ruolo della farmacia, unendo la visione di servizio pubblico e privato e tutelando i farmacisti contro chi vuole aprire alla grande distribuzione la possibilità di vendere medicine". Con queste parole il sindaco Michele Conti ha presentato la seconda edizione dell’Officina di Galeno, l’appuntamento di rilievo nazionale dedicato al mondo farmaceutico e socio sanitario che si terrà a Pisa giovedì e venerdì.

Un laboratorio multidisciplinare ideato dal vicepresidente di Assofarm e amministratore delle Farmacie Comunali di Pisa, Andrea Porcaro D’Ambrosio, che pone al centro del dibattito il ruolo delle farmacie nel sistema sanitario di prossimità.

"In questa seconda riunione – ha spiegato Andrea Porcaro D’Ambrosio - affrontiamo il tema della “Farmacia dei servizi“, analizzandone i vari aspetti sanitari, professionali, normativi e sociali. Il tutto dopo l’adozione da parte del governo delle nuove misure con le quali si ampliano le possibilità di offerta sociosanitaria effettuata dalle farmacie e mentre è in corso la scrittura della prossima Legge di bilancio. Con questo secondo evento ci poniamo l’obiettivo di continuare a essere un riferimento cadenzato a livello nazionale sul tema sociosanitario".

"Iniziative come queste – ha detto Michele Conti - propongono un’idea diversa di farmacia: un presidio sociale ma anche un punto di riferimento fondamentale, che oltre alla consulenza affianca servizi per integrare l’offerta del sistema sanitario. Penso a esami come prelievi del sangue, elettrocardiogrammi e altri esami diagnostici, noleggio di apparecchiature e servizi di assistenza nella prenotazione tramite Cup. Competenze - continua - sempre più richieste, che fanno di ogni farmacia il punto di riferimento per un quartiere o un territorio".

Il primo cittadino ha anche aggiunto che l’Officina di Galeno sia utile per ribadire il concetto che il farmacista è "una figura che deve essere tutelata e valorizzata, contrastando la tendenza ad aprire alla grande distribuzione la possibilità di vendita dei farmaci".

La prima giornata si svolgerà al Palazzo dell’Ordine di Santo Stefano e dalle 16 ospiterà il seminario “La Farmacia dei Servizi in Toscana: lo stato dell’arte tra previsioni, necessità e attuazione“, con un dibattito tra Diego Petrucci ed Enrico Sostegni.

La seconda giornata si terrà presso l’Auditorium Toniolo dell’Opa e vedrà un confronto tra le diverse esperienze regionali sulla Farmacia dei Servizi . Mario Ferrari