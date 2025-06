Verdi melodie, la rassegna nel Parco

Pisa, 4 giugno 2025 – «Verdi Melodie» è la rassegna musicale del Gruppo Paim patrocinata dal Comune di Pisa, che si svolgerà nel suggestivo Parco di San Rossore, all’aperto presso Casale La Sterpaia. Gli

appuntamenti sono in programma per il 6, 13 e 20 giugno, offrendo al pubblico un’esperienza unica di

musica e natura. La direzione artistica, curata dal Maestro Carlo Franceschi, propone un programma

eclettico che spazia dalla musica classica a generi di intrattenimento raffinati. Le formazioni cameristiche,

composte da organici inusuali e di grande impatto, garantiranno performance di altissimo livello.

La serata inaugurale del 6 giugno alle 19:30 vedrà protagonisti i Maestri Carlo Franceschi, Marcello

Leoni e Maurizio Fedi. I tre artisti, tra i più stimati nel panorama della musica classica, interpreteranno i

divertimenti di Mozart per due clarinetti e fagotto, in una combinazione di tecnica raffinata e piacere

dell’ascolto.

Carlo Franceschi, clarinettista di fama internazionale, è membro di prestigiosi ensemble e conosciuto per le

sue interpretazioni eleganti.

Marcello Leoni, clarinettista solista e primo clarinetto di varie orchestre italiane, è apprezzato per la sua

versatilità e profondità musicale.

Maurizio Fedi, fagottista talentuoso, è riconosciuto per la sua sensibilità e capacità interpretativa.

La serata sarà arricchita dalle letture di lettere piccanti a cura del Maestro Diego Fiorini, noto per le sue

narrazioni coinvolgenti, che daranno vivacità alla musica.

Il 13 giugno alle 19:30, il Duo DissonAnce, composto dai Maestri Roberto Caberlotto e Gilberto

Meneghin, condurrà il pubblico in un viaggio musicale attraverso le colonne sonore più celebri.

Roberto Caberlotto, fisarmonicista di grande talento, si distingue per la sua tecnica e capacità di trasmettere

emozioni profonde, con un repertorio che spazia dal jazz alla musica leggera.

Gilberto Meneghin, anch’egli virtuoso della fisarmonica, è riconosciuto per la sua capacità di interpretare

arrangiamenti innovativi di musica cinematografica e da camera, creando atmosfere intense e coinvolgenti.

La serata celebrerà le melodie di Tiersen, Bernstein, Piazzolla e Morricone, offrendo un momento magico di

ascolto.

Il finale il 20 giugno alle 19:30 vedrà il Modern Free Duo, composto dai Maestri Michele Serafini e

Andrea Candeli.

Michele Serafini, flautista eclettico, vanta un’intensa attività concertistica internazionale e si distingue per la

capacità di spaziare tra generi diversi con virtuosismo e sensibilità.

Andrea Candeli, chitarrista con un’ampia gamma di esperienze in musica classica e contemporanea,

propone arrangiamenti innovativi e interpretazioni energiche.

Il duo presenterà un programma vario che unisce virtuosismo, sperimentazione e musica da camera, per

celebrare il solstizio d’estate con uno spettacolo energico e originale.

Al termine di ogni serata, sarà servito un aperitivo preparato dal Ristorante La Sterpaia, che permetterà

agli ospiti di socializzare e godersi un momento di relax in un’atmosfera unica.

La partecipazione è su prenotazione al numero 340.6168559, con un costo di 20€ a serata o 50€ per

l’intera rassegna. «Verdi Melodie» invita tutti gli appassionati di musica e natura a vivere un’esperienza sensoriale di grande suggestione. Non mancate: un’occasione imperdibile per ascoltare grandi artisti in un contesto naturale di rara bellezza!