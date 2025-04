VerdePisa, fior di polemica. La città diventa giardino ma non nel ‘salotto buono’

di Enrico Mattia Del PuntaPISAÈ sbocciata tra i fiori, ma anche tra le polemiche, l’edizione 2025 di "Verde Pisa", la mostra florovivaistica che ha preso ufficialmente il via ieri e proseguirà fino alle 20 domani. A sollevare la contestazione è stata una delle associazioni patrocinanti, Confesercenti, che a poche ore dall’inizio della manifestazione ha annunciato il ritiro del patrocinio. Motivo della contestazione, sollevata dal presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino, la decisione dell’organizzazione di posizionare alcuni "banchi di prodotti che niente hanno a che fare con lo spirito dell’iniziativa, ma posizionati in totale spregio delle attività commerciali e addirittura con scatoloni collocati sui marciapiedi", come si legge in una nota diffusa poche ore prima dell’inaugurazione della kermesse. Per Di Sabatino, "il rapporto con gli organizzatori di questa manifestazione si interrompe in maniera definitiva a partire da questa edizione".

Le bancarelle contestate sarebbero state successivamente rimosse su indicazione del sindaco di Pisa, Michele Conti, che ha dichiarato di condividere le ragioni espresse da Confesercenti: "C’è stato un qui pro quo – ha detto Conti durante l’inaugurazione – su alcuni banchi legati a offerte di carattere commerciale che nulla hanno a che vedere con Verde Pisa. Questi sono stati spostati giustamente, come Confesercenti ha segnalato".

L’organizzazione della rassegna è curata da Alterego Fiere, ma – ha annunciato il primo cittadino – dalla prossima edizione passerà in mano direttamente al Comune, che la gestirà attraverso la partecipata Pisamo". Un passaggio che rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di affidare alla municipalizzata la gestione degli eventi cittadini, già attiva da alcuni mesi in questo ambito. Nel pomeriggio di ieri, intanto, si è svolta l’inaugurazione ufficiale del primo giorno di fiera, che andrà avanti fino a domani, dalle 9 alle 20, con ingresso libero. Ampio spazio, in questa edizione, è stato riservato a piante adatte al clima locale e attente alla sostenibilità idrica: protagoniste sono le piante grasse, carnivore, "d’aria" e altre varietà capaci di creare giardini belli ma poco esigenti in termini di risorse.

Presenti all’inaugurazione, oltre al sindaco Michele Conti, anche il vicesindaco con delega al verde pubblico, Raffaele Latrofa, Giancarlo Scoppitto (per Alterego Fiere) e i consiglieri regionale e comunale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci e Maurizio Nerini.