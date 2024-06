Vent’anni di Bandiera Blu. I servizi sono premiati

PISA

Per il ventesimo anno consecutivo il litorale pisano festeggia la Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle località balneari che offrono servizi di qualità in un contesto ambientale di pregio, con 4 bandiere per Calambrone, Tirrenia, Marina di Pisa e l’approdo turistico Porto di Pisa. La cerimonia dell’alzabandiera ufficiale, con la consegna delle bandiere agli stabilimenti balneari, si è svolta ieri al Bagno Mary di Tirrenia con il sindaco Michele Conti, gli assessori all’ambiente e al turismo, Giulia Gambini e Paolo Pesciatini, il capitano di fregata della Capitaneria di Porto di Livorno, Fabrizio Fantozzi, l’amministratore del Porto di Pisa, Simone Tempesti, e i presidenti dei sindacati balneari di Confcommercio e Confesercenti, Fabrizio Fontani e Gianluca Tiozzo. "In questi anni - ha detto Conti - abbiamo lavorato tantissimo per il litorale curando gli spazi pubblici, gli arredi, il verde. Anche nei prossimi mesi continueremo con il rifacimento di strade e marciapiedi e le grandi manutenzioni. E lo faremo nei prossimi anni insieme agli operatori, alle associazioni per mantenere e migliorare la qualità delle acque, la vivibilità, i servizi ambientali e turistici". Secondo Giulia Gambini la bandiera blu "dimostra l’attenzione dell’amministrazione nei confronti della tutela ambientale e della biodiversità del litorale: per l’estate, insieme a Geofor, abbiamo previsto un’attività di monitoraggio negli stabilimenti balneari, per sensibilizzare ospiti e imprenditori a queste tematiche e insieme al Porto monitoreremo le micro plastiche per mitigare a monte gli effetti di comportamenti scorretti delle persone". "La bandiera blu - ha osservato Pesciatini -certifica l’attenzione del nostro sistema di accoglienza agli ospiti del litorale con una serie di buone pratiche realizzate anche grazie alla collaborazione tra pubblico e privato". Salutano con soddisfazione la conferma delle bandiere blu i balneari, pur auspicando, ha sottolineato Fontani, "chiarezza sulla Bolkestein perché senza certezze è difficile fare investimenti" e perché, ha aggiunto Tiozzo, "il nostro litorale vanta due campi di golf, un centro ippico, un porto e ottimi collegamenti con l’aeroporto ma senza un quadro normativo chiaro siamo condannati all’incertezza". Infine, Tempesti ha ricordato "l’impegno del porto anche nell’educazione ambientale".

Gab. Mas.