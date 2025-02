Venerdì l'inaugurazione della mostra fotografica "Oltre l'Orizzonte"

Pisa, 12 febbraio 2025 - Sarà inaugurata venerdì 14 febbraio alle 17 al Museo degli Strumenti di Fisica - Ludoteca Scientifica la mostra fotografica “Oltre l’Orizzonte”.

Sei fotografi documentano tra Italia e Francia avvistamenti di isole e rilievi montuosi lontani, mettendo alla prova i limiti della percezione. L’orizzonte, confine tra visibile e invisibile, è il fulcro di una sperimentazione che sfida lo sguardo e le distanze.

Dalle alture toscane, Fabio Longaron coglie il profilo del Monviso incorniciato nel disco lunare e le Alpi Occidentali sfondo dell’arcipelago spezzino. La fotografia all’infrarosso di Antoine Mangiavacca (in arte Klape) cattura la Torre di Pisa dal Monte Cinto, in Corsica. La luce invisibile a grande lunghezza d’onda riesce a risolvere il ghiacciaio del Monte Rosa da oltre 400 km di distanza. Lo sguardo di Valerio Minato attraversa la Pianura Padana, scoprendo un inedito skyline di Milano e la torinese Basilica di Superga allineata con il Monte Cervino. Dalla Costa Azzurra, Paolo Castroflorio cattura il sorgere del Sole dietro Capo Corso, l’Appennino nel controluce dell’alba e il faro di Cap Ferrat rivolto verso il Paglia Orba, una delle vette più iconiche della Corsica. Giancarlo Vignale avvista l’isola della Gorgona dalle alture di Sanremo, fissando in una immagine la “misura” della curvatura terrestre e della rifrazione atmosferica. Dall’isola di Capraia, il giovane Simone Fabi offre un insolito punto di vista sulla Gorgona e sull’Appennino innevato.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 o su appuntamento.