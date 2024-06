Venerdì 28 giugno il tango argentino protagonista al Bagno degli Americani

Pisa, 27 giugno 2024 - Torna venerdì 28 luglio alle ore 20.30 il Tango Nagual al Bagno degli Americani di Tirrenia con una lezione di avvicinamento al tango e pratica in milonga a cura del maestro Luca Trupiano. Una serata dedicata interamente al tango argentino, in riva al mare ospiti del Bagno Degli Americani. Alle 20.30 il via con una lezione introduttiva di avvicinamento al tango, tenuta da Luca Trupiano, dedicata a chiunque volesse cimentarsi nei primi passi, ma anche per tutti coloro che hanno già esperienza. Dalle 21.30, con la luce degli ultimi raggi di sole, si proseguirà con una pratica libera in Milonga con selezione musicale a cura di Luca Trupiano. L’Ingresso è libero e non è necessaria prenotazione. "En el tango, como en el mar, se navega con el corazón - scrivono gli organizzatori -. Una serata (speriamo estiva) dedicata interamente al tango argentino, in riva al mare, ospiti del Bagno Degli Americani. Si inizierà alle ore 20:30 con una lezione introduttiva di avvicinamento al tango, tenuta da Luca Trupiano, dedicata a chiunque volesse cimentarsi nei primi passi ma anche per tutti coloro che hanno già esperienza. Dalle 21.30, con la luce degli ultimi raggi di sole, si proseguirà con una pratica libera in Milonga con selezione musicale a cura di Luca Trupiano. Vi aspettiamo numerosi per abbracciarci! Ingresso Gratuito non è necessaria prenotazione. Il bagno, oltre alla spiaggia libera per chi volesse fare un tuffo prima, dopo o durante la serata, offre servizio bar e ristorante". M.B.