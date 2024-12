Vandalismo all'Istituto Pacinotti: scuola devastata durante occupazione studentesca

"L’interno della scuola sembra un campo di battaglia: è una distruzione totale, un vero dramma". Lo dice con voce rotta la preside dell’istituto tecnico Pacinotti, Gabriella Giuliani, edificio che ieri notte è stato vandalizzato durante un tentativo di occupazione da parte di una quindicina di ragazzi che lo hanno "letteralmente devastato". "I danni sono veramente ingenti - prosegue la dirigente scolastica -. La scala storica è stata distrutta, l’antica macchina da scrivere che sta nell’atrio da decenni è stata disintegrata, gli uffici di presidenza e vicepresidenza devastati, sui muri sono apparse scritte offensive contro i professori e scarabocchi dappertutto, decine di banchi e sedie sono stati accatastati agli ingressi, nelle aule hanno rotto gli armadietti e per finire le macchinette dei distributori sono state spaccate e saccheggiate di merendine e monete. Sembra un campo di battaglia, una guerriglia inaccettabile".

L’occupazione è iniziata intorno alle 21 di martedì sera, quando alcuni ragazzi si sono intrufolati nella scuola, che da quattro giorni era autogestita dagli studenti, e si sono barricati all’interno fino a ieri mattina, quando l’edificio è stato finalmente liberato. Anche se il danno era ormai fatto...

"Purtroppo ci serviranno migliaia di euro - continua la preside - per riparare tutto ciò che è stato distrutto. Ho già avvisato le ditte di pulizia e nei prossimi giorni ci occuperemo della ricostruzione, anche se posso garantire che da domani ricominceranno le lezioni". In attesa del ripristino, sono state però avvisate le forze dell’ordine. "Ho personalmente riconosciuto - aggiunge Giuliani - alcuni dei responsabili delle devastazioni e avvisato i genitori. Ovviamente faremo denuncia ai carabinieri e prenderemo dei serissimi provvedimenti disciplinari: non possiamo lasciare che un atto, così dannoso e inutile, resti impunito".

Intanto si sussegue la lista di solidarietà alla scuola, sia da parte di rappresentanti di ragazzi e studenti, che si sono fin da subito detti contrari a questi atti. C’è un grande senso di rassegnazione e amarezza tra studenti, docenti e personale del Pacinotti. L’istituto in via Benedetto Croce è la seconda scuola superiore pisana che, negli ultimi due giorni, è stata devastata a seguito delle occupazioni degli studenti che protestano contro i tagli ai fondi per l’istruzione, il Decreto Valditara e la riforma Bernini. Martedì infatti, l’Iti da Vinci è stato vandalizzato da alcuni ragazzi, che hanno spaccato i distributori di merendine e devastato le aule e i banchi. Atti che lasciano, a tutti i livelli, l’amaro in bocca.