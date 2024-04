Va all’asta l’ex caserma dei carabinieri di Pontasserchio

SAN GIULIANO TERME

Va all’asta lo stabile dell’ex caserma dei carabinieri di Pontasserchio. in via Mazzini al civico 19. Lo rende noto l’amministrazione provinciale pisana che ha appena approvato il piano triennale di alienazioni, 2024-2026, relativo agli immobili non strumentali di proprietà della Provincia. Il prezzo a base d’asta è fissato in 420mila euro, con deposito cauzionale di 40.200 euro. Si tratta di una palazzina di complessivi e 370 metri quadri, escluse aree scoperte 369 metri quadri, oltre a garage di 28 metri quadri e un resede comune. Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte scade allee 12 del prossimo 21 maggio, le buste con le offerte pervenute saranno aperte il giorno successivo nella sede della Provincia di Pisa, in Pisa, via Nenni 30. er informazioni e chiarimenti è possibile contattare la U.O. Patrimonio e Controllo di Gestione.