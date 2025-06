Uscita del Comune dalla Società della Salute: "Porteremo in consiglio le domande inevase"

Sarà una maratona in Consiglio comunale quella prevista tra oggi e domani per discutere la delibera che darà mandato al sindaco di recedere, a partire da gennaio, dal consorzio della Società della Salute. "Un voto al buio" è la critica del capogruppo de La città delle persone, Paolo Martinelli, che parla di un iter che, anziché giungere al termine di un’analisi approfondita, viene affrontato senza "alcun dato certo" riguardo alla transizione. Una transizione che, secondo Martinelli, stravolgerà l’organizzazione di centinaia di servizi sociosanitari e socioassistenziali, che "per la prima volta – spiega –, e senza un’adeguata competenza e struttura organizzativa, verranno diretti dal Comune di Pisa".

"Più che terroristi – è la risposta del consigliere –, come ci ha definiti Bonanno, siamo terrorizzati dalle scelte della Giunta e dalla mancanza assoluta di programmazione".

In Consiglio l’opposizione ha promesso battaglia: "Porteremo – ha aggiunto ancora Martinelli –, tutte le preoccupazioni e le domande inevase di questi mesi, oltre a richieste chiare e analitiche di impegni concreti per la Giunta sulla continuità di tutte le centinaia di servizi finora erogati dalla SdS". Si tratta, secondo l’opposizione, di una delibera "vuota", poiché priva di dati a supporto dell’uscita e di un nuovo modello di gestione. Una delibera che, nelle sue premesse, ricostruirebbe i fatti in modo "strumentale e parziale", omettendo "le co-responsabilità del Comune di Pisa".