Uomo scompare a Caprona, le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e volontari

Vicopisano, 30 aprile 2025 – Maxi ricerche per un uomo di 73 anni scomparso nel primo pomeriggio di mercoledì 30 aprile a Vicopisano.

L’allarme da parte della famiglia è scattato intorno alle 15 in via delle Cave in località Caprona. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno allestito una Unità di Comando Locale da cui vengono coordinate le ricerche. Impegnate squadre ordinarie dei vigili del fuoco insieme a esperti della topografia applicata al soccorso, un elicottero, droni e unità cinofile.

Partecipano alle ricerche associazioni di volontariato del territorio. Le operazioni di ricerca non hanno dato alcun esito. Sul Posto anche i carabinieri.