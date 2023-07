Università di Pisa, al via le immatricolazioni. "Più scelte consapevoli"

Pisa, 27 luglio 2023 - L’Ateneo pisano punta sulla “giusta prospettiva“ con l’avvio a partire da oggi delle immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale. In altre parole, gli studenti "saranno sostenuti e guidati nelle fasi di scelta del proprio percorso di studi e nelle fasi di orientamento. Abbiamo investito molto nelle attività di orientamento raggiungendo quest’anno più di 3600 studenti", spiega il rettore Riccardo Zucchi. "Uno dei nostri obiettivi – aggiuge – è quello di abbreviare i tempi di laurea e ridurre il numero di abbandoni che sono ancora leggermente superiori alla media nazionale soprattutto in alcune aree specifiche come ingegneria e giurisprudenza. Una scelta consapevole è un prerequisito fondamentale per raggiungere questo obiettivo insieme a attività collaterali di supporto e monitoraggio svolte dal corpo docente e dai colleghi studenti e alla rimodulazione del piano di studi. Con questa azione collettiva contiamo che la nostra offerta formativa possa essere più viva e valida per tutti gli studenti".

La procedura di immatricolazione può essere svolta interamente a distanza (informazioni su www.matricolandosi.unipi.it) mentre al Polo Fibonacci apre il Centro Matricolandosi – che resterà accessibile fino al 4 agosto per riprendere le attività a fine mese – un punto di riferimento per studenti e famiglie in cerca di informazioni sull’offerta didattica, sulle scadenze e sui servizi, oltre che di assistenza sulle procedure on line e di orientamento sulla scelta del corso da seguire. Il centro dovrà essere raggiunto dai nuovi immatricolati a partire dal 20 settembre (su appuntamento) per la consegna della carta “Studente della Toscana“, "una tessera – precisa il rettore – che permette agli studenti di usufruire di un ampio ventaglio di servizi del diritto allo studio". Chi non si recherà in sede potrà riceverla per posta, ma solo dopo il 15 dicembre. Per quanto riguarda l’offerta formativa "da evidenziare i nuovi corsi a orientamento professionale per geometri e periti laureati. Abbiamo rimodulato una laurea magistrale in Scienze Politiche e abbiamo aperto una sede in Uzbekistan".

Altra data da segnarsi: da metà settembre (e fino al 31 ottobre) potrà essere presentata domanda per la riduzione delle tasse, da compilare online oppure tramite il Portale Alice.