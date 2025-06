Università: i talenti italiani preparano le Olimpiadi di Biologia alla Scuola Normale

Pisa, 12 giugno 2025 – Biologia molecolare, neurobiologia, bioinformatica, biochimica e tecniche ematologiche: queste le aree tematiche al centro della settimana di allenamento intensivo che si è svolta a Pisa alla Scuola Normale Superiore e che ha preparato alcuni studenti italiani di grande talento per le International Biology Olympiad (Ibo).

L’iniziativa ha visto protagonisti i primi dieci classificati ai Campionati delle Scienze Naturali, categoria Biologia, organizzati dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (Anisn), che si sono svolti ad Assisi lo scorso mese di maggio e che in questa edizione hanno coinvolto circa 50.000 studenti e studentesse nella fase di istituto. I dieci migliori d’Italia (tranne una studentessa che non ha potuto partecipare) si sono guadagnati l’accesso alla settimana intensiva alla Scuola Normale conclusasi sabato scorso, curata dal professor Federico Cremisi in collaborazione con la professoressa Isabella Marini, presidente Anisn e da anni collaboratrice della Normale per la formazione degli insegnanti.

Quattro dei partecipanti alla settimana di allenamento comporranno la squadra che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Biologia, competizione che si svolgerà dal 20 al 27 luglio a Quezon City, nelle Filippine, sotto la guida della professoressa Marini. Le attività si sono svolte tra i Laboratori della Scuola Normale di Biologia, Bio@SNS (situato nell’area del CNR), e di Bioinformatica (in Via Roma). Gli studenti hanno avuto l’opportunità unica di affiancare docenti e ricercatori, partecipando attivamente sia a seminari che a esperienze di laboratorio, in stretta collaborazione con i gruppi di ricerca di Cremisi (BIO@SNS) e del professor Francesco Raimondi (Bioinformatica). Hanno contribuito alla formazione, oltre alla stessa Marini, anche le ricercatrici Angela Papa della Fondazione Monasterio, Simonetta Lisi e Maria Antonietta Calvello di Bio@SNS, i dottorandi Pasquale Miglionico e Mariastella Cascone, e il laureando Gabriele Quaranta, tutti ex-olimpionici Ibo e Alumni Anisn.

Le Olimpiadi di Biologia, organizzate dall’Anisn in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentano una delle iniziative chiave per la valorizzazione delle eccellenze nel panorama scolastico italiano. I quattro selezionati per le Olimpiadi sono Paolo Betzu dell’Istituto “Mariano IV D’Arborea” di Oristano; Michelangelo Grimaldi del Polo Liceale “Mattioli” di Vasto in provincia di Chieti, Lorenzo Guttà del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania e Giuseppe Piazza dell’Istituto “Salerno” di Gangi in provincia di Palermo. Gli altri partecipanti alla settimana di allenamento alla Normale erano Alessandro Vaccari del Liceo Spallanzani di Reggio Emilia, Pierbarbato Vertullo del Liceo “Da Vinci” di Vallo della Lucania in provincia di Salerno, Giorgio Assisi del Liceo “Berto” di Vibo Valentia, Elisa Virginia Leonida del Liceo Galilei di Caravaggio in provincia di Bergamo, Gabriele Piazzo dell’Istituto “Cigna-Baruffi-Garelli” di Mondovì in provincia di Cuneo.