Università: assegnato il ‘BrEAST Award’ durante la Masterclass Breast Pathology

Pisa, 28 settembre 2023 – Nel contesto delle attività promosse dalla Scuola Nazionale di Specializzazione in Anatomia Patologica, con il patrocinio del Collegio Italiano dei Professori di Anatomia Patologica e dell’Università di Pisa, si è da poco conclusa la Masterclass Breast Pathology for residents, svoltasi dal 20 al 22 settembre nel’aula Contamination Lab del Centro Congressi Le Benedettine.

Questo evento ha rappresentato un significativo sforzo collaborativo che ha coinvolto quattro prestigiose istituzioni accademiche: l'Università di Pisa, rappresentata dal professor Antonio Giuseppe Naccarato unitamente ai dottori Cristian Scatena e Nicolò Fanelli del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia; l'University College Dublin, con la partecipazione della professoressa Cecily Quinn; l'Università di Bologna, rappresentata dalla professoressa Maria Pia Foschini, e l'Università di Torino, con la partecipazione della professoressa Isabella Castellano.

L’iniziativa non solo ha offerto una formazione di altissimo livello nell’ambito della patologia mammaria, ma ha anche rappresentato un momento di aggregazione per i 18 giovani medici specializzandi provenienti da 14 diverse università italiane come Firenze, Siena, Genova, Bologna, Verona, Padova, Pavia, Torino, Piemonte Orientale, Trieste, La Sapienza di Roma, Cagliari, Bari e Messina.

Nell’ambito dell’iniziativa è stato istituito il premio “BrEaST AWARD” che è stato vinto dalla Dottoressa Marialessandra Capuzzolo, allieva della scuola di Bari, a cui sarà offerta l’iscrizione al prossimo European Congress of Pathology – ECP 2024 che si terrà a Firenze, dal 7 all’11 settembre del prossimo anno.