Unitre Livorno, domani la conferenza di inizio anno accademico

Livorno, 6 novembre 2024 - Si terrà domani alle 16.30 la conferenza di inizio anno accademico 2024/2025 della Unitre Livorno al museo di storia nazionale in via Roma a Livorno. L'iniziativa è stata inserita all'interno del mese dell'educazione finanziaria 2024. L'argomento della conferenza dal titolo "Livorno, da piccolo borgo marinaro a grande porto che guarda il Mediterraneo" sarà lo sviluppo urbanistico ed economico della città. I relatori sono Norberto Baù (presidente archeoclub Livorno) e Daniela Camerlengo (consulente finanziario). L'educazione finanziaria è stata inserita come materia obbligatoria nelle scuole. Unitre Livorno già da due anni ha inserito nel suo calendario corsi di educazione finanziari "perché riteniamo - si legge in una nota - che tale argomento sia di grande interesse per la cittadinanza". Le locandine dell'evento sono esposte nei canali social. Per info consultare il link www.quellocheconta.gov.it