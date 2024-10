Unipi: la Scuola di specializzazione in Malattie infettive terza in un contest mondiale

Pisa, 29 ottobre 2024 – Lo scorso 19 ottobre, durante il Congresso della Infectious Diseases Society of America (IDSA) (IDWeek) svoltosi a Los Angeles, l'Università di Pisa, rappresentata da 3 specializzandi della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive diretta dal Professor Marco Falcone (il Dottor Francesco Almerigogna, la Dottoressa Valentina Galfo e il Dottor Gabriele Marchetti) si è classificata terza nella competizione denominata IDBugBowl, un quiz game in stile televisivo cui hanno partecipato tutte le principali Università americane.

L'Università di Pisa è risultata l'unica Università europea ammessa alla gara. Ogni squadra era formata da 3 specializzandi i quali avevano la possibilità di rispondere a una serie di domande a quiz a tempo. Dopo la fase eliminatoria superata dai dottorandi pisani si è arrivati alla finale a 4 e Unipi è giunta terza dopo l'Università del Missouri (vincitrice) e l'Università di San Diego.

L’ID BugBowl è un evento molto sentito tra le Università americane ed è stato seguito da una significativa cornice di pubblico, con molti dei presenti tra il pubblico a tifare per i nostri ragazzi. È stata una grandissima opportunità per gli specializzandi di confrontarsi con i colleghi americani e una utile opportunità di visibilità per il nostro Ateneo. La posizione finale sul podio è un risultato lusinghiero che premia soprattutto il loro lavoro ma anche quello della Università di Pisa che provvede alla loro formazione.