Unipi e Fai. L’alleanza per la cultura

L’Università di Pisa ha siglato un accordo con il Fondo per l’Ambiente Italiano (Fai). Si tratta di una collaborazione, della durata iniziale di tre anni, che mira a realizzare iniziative congiunte per diffondere la cultura della promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, paesaggisto, ambientale della città. Alla cerimonia di firma, avvenuta nella Sala Mappamondi del Palazzo alla Giornata, hanno preso parte il rettore di Unipi Riccardo Zucchi e la presidente del Fai Toscana Rosita Galanti Balestri. "Con questa convenzione e con le attività che realizzeremo insieme al Fai - ha detto il rettore dell’ateneo Zucchi -, l’Università di Pisa rafforza il suo impegno nella formazione e ricerca sulla valorizzazione e protezione dell’ambiente, del territorio e dei beni culturali, storici e architettonici del nostro territorio. Passa anche da accordi come questo, d’altronde, la realizzazione del contributo che l’Università può dare allo sviluppo economico e culturale dei territori come, peraltro, è indicato anche nel nostro Statuto". L’ateneo e il fondo, inoltre, lavoreranno insieme alla promozione della "cultura scientifica di ricerca, di analisi e di didattica proprie del mondo universitario ai fini della conoscenza storica, della valorizzazione e della promozione dei beni culturali locali, ambientali e paesaggistici". Per la sua attuazione, l’accordo quadro prevede poi la stipula di accordi attuativi con le diverse realtà di Unipi. "Sono onorata – ha detto la presidente Rosita Galanti Balestri - di presenziare a questa cerimonia della firma che sancisce la collaborazione tra l’Università di Pisa e il Fai unite nello stesso intento, sensibilizzare sull’importanza della tutela del patrimonio e sul valore del volontariato come strumento di crescita della comunità".

Mar.Fer.