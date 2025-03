Un’invasione di piccole api: a scuola di ecosistema

Un‘invasione di api in città. Martedì 4 marzo, in occasione dell’ultimo giorno di Carnevale, tutti i bambini della scuola dell’infanzia "G. Rodari", accompagnati dalle loro maestre hanno sfilato mascherati da api per alcune vie della nostra città, portando tanta allegria e spensieratezza.

I costumi, realizzati dai bambini a scuola, sono attinenti alla programmazione annuale che ha previsto un approfondimento della vita delle api e della loro importanza per il nostro ecosistema.

Una grande gioia vederli sfilare per le strade della città con foto finale in mezzo al prato.

Oltre 40 bambini, con le loro insegnanti, hanno portato grande gioia ma anche un momento di riflessione s un insetto così importante per tutti noi. Un essere piccolo che porta equilibrio nella nostra natura.