Una stanza per lo smart working per i familiari dei pazienti di Oncoematologia

Pisa, 3 luglio 2024 – La “smart working room” realizzata all’Edificio 1 del presidio ospedaliero di Santa Chiara è il primo esempio concreto di come può svilupparsi il progetto strutturato di raccolta fondi “Io sto con Chiara” che l’Aoup ha lanciato qualche settimana fa, nell’ambito del programma di reperimento di risorse alternative e integrative a sostegno di piani di sviluppo e obbiettivi da realizzare con il contributo di soggetti esterni.

Grazie alla donazione dell’Unione Industriale Pisana, infatti, l’Aoup ha potuto realizzare, negli spazi dell’Unità operativa di Oncoematologia pediatrica, un ambiente familiare, colorato, confortevole e accogliente per ospitare i genitori e caregivers dei bambini in cura e agevolarli nel lavoro agile da remoto.

La stanza, che si trova al primo piano dell’Edificio 1 del presidio ospedaliero di Santa Chiara, è stata predisposta a tale uso attraverso attività di restyling e finemente arredata nei minimi particolari con due scrivanie dotate di PC, poltrone relax, pouf e libreria. All’inaugurazione di martedì 2 luglio hanno preso parte la Direzione aziendale, il gruppo di lavoro “Io sto con Chiara” e l’Unione Industriale Pisana. L’Aoup ringrazia pertanto tutti quelli che, con generosità e disponibilità, hanno collaborato a rendere il progetto una bellissima realtà.

Scopo primario del progetto “Io sto con Chiara” è proprio costituire un sistema coerente e strutturato per la raccolta fondi, che aiuti a consolidare le esperienze maturate e a costruire relazioni significative con potenziali donatori, fondazioni, sostenitori e sponsor, facendo in modo che le partnership non si esauriscano con la donazione per lo specifico progetto ma continuino nel tempo, sostenendo lo sviluppo e le attività proposte in risposta ai bisogni della comunità locale. Sulla home page del sito aziendale https://www.ao-pisa.toscana.it/ il banner dedicato a “Io sto con Chiara” con tutte le informazioni.