Una scuola di ciclismo

La Ciclistica Mobilieri Ponsacco ha un’antica e radicata tradizione sportiva da 129 anni, sostenuta dall’amministrazione comunale, dai cittadini e dagli sponsor orgogliosi di questa società sportiva. Un cammino sempre arduo, ed ancora più difficile di questi tempi, ciò nonostante la Mobilieri è riuscita a portare avanti la propria attività sportiva con tutti i suoi atleti, giovanissimi, esordienti, allievi nelle varie specialità. Allenamenti e gare, oltre ad organizzare tante manifestazioni con il fiore all’occhiello della Coppa del Mobilio (crono e linea) di grande interesse per il territorio che richiama a Ponsacco società provenienti da tutta Italia e quest’anno in ottobre sarà la 71^ edizione.

Al centro commerciale "Galleria Aringhieri" inoltre è stata realizzata ed inaugurata la "Scuola di Ciclismo", una splendida iniziativa voluta fortemente dal presidente della società Franco Fagnani, Enrico Cocchiola, Massimiliano Vanni e dai loro collaboratori. Una scuola importante per accogliere i giovanissimi che vogliono intraprendere l’attività ciclistica. Affiancata dall’amministrazione comunale di Ponsacco, con la sindaca Francesca Brogi, dal vice Massimiliano Bagnoli e dall’assessore allo sport Francesco Vanni, la Ciclistica Mobilieri con il patrocinio della Federciclismo intende per il prossimo anno migliorare ulteriormente la scuola per mettere a disposizione dei ragazzi una palestra attrezzata, che consenta di allenarsi durante le brutte giornate invernali, ed una pista chiusa lontana dalle strade, purtroppo sempre più pericolose.

Realizzare queste migliorie richiede notevoli risorse economiche per questo la società promuove una campagna di crowdfunding destinata a raccogliere quante più risorse possibili per sostenere la realizzazione di questo progetto, che verrà illustrato nei dettagli lunedì 18 settembre alle 18,30 presso il comune di Ponsacco.

Antonio Mannori