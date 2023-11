Una pioggia mai vista. Allagamenti e danni da Acciaiolo a Santa Croce

di Gabriele Nuti

Acqua come poche volte si era vista prima. E’ impossibile fare una conta dei danni e delle situazioni peggiori vissute dagli abitanti di Colline Pisane, Valdera e zona del Cuoio. Sono caduti 50-80 millimetri di acqua in poco meno di un’ora. Ma il problema è che ha continuato a piovere, più o meno forte, fino a notte inoltrata. E ha letteralmente piovuto sul bagnato. Tanto che i sindaci hanno deciso la chiusura delle scuole a Pontedera, Calcinaia, Palaia, Ponsacco,Volterra, e in tutti i Comuni del Cuoio.

Ad Acciaiolo la situazione peggiore. Il sindaco Alberto Lenzi ha raccomandato agli abitanti della frazione di salire ai piani superiori e non uscire di casa. Traffico bloccato. Il Tora e il Conella hanno superato il livello di guardia. Vigili del fuoco e protezione civile al lavoro ovunque. A Ponsacco decine di strade allagate. Problemi anche a Calcinaia e nella piana di Perignano nel comune di Casciana Terme Lari. In serata la FiPiLi ha fatto registrare l’allagamento della galleria del Romito con conseguenze sul traffico e mezzi bloccati. Nella zona di Pisa è il fiume Serchio il sorvegliato speciale.

A Santa Croce allagamenti ovunque. La città è finita sotto cinquanta centimetri d’acqua. Si sono attivate le idrovore del depuratore Aquarno per il pompaggio dell’acqua, ma la situazione è andata peggiorando col passare delle ore. Auto fuori strada, allagamenti di scantinati, garage e abitazioni ai piani terra. Allagato anche il canile che si trova all’interno della recinzione dello stadio Masini. Problemi anche per il rifornimento di medicinali ad alcuni malati. La strada provinciale Francesca è stata chiusa al traffico dopo Ponticelli, nel comune di Santa Maria a Monte, mentre un paio di frane hanno causato grossi problemi su via Costa, con auto sfiorate dalla colata di terra e detriti. Acqua ovunque, dalla collina alla pianura, con allagamenti sia dai tetti che nei garage.

A Castelfranco chiuse via Magenta e via Calatafimi nel centro storico dove l’acqua ha raggiunto anche venti centimetri. A Volterra e nella Valdicecina danni a causa del vento. Frane e smottamenti nel comune di Palaia. Chiusa al traffico, e poi riaperta dopo un paio d’ore, la provinciale di Forcoli. Sulla provinciale Valdinievole, all’incrocio con la via di Montefalcone, un uomo è rimasto intrappolato nella macchina alluvionata ed è stato salvato dai pompieri e dai carabinieri Forestali.