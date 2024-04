Una comunità sempre inclusiva. Uguali eppure tutti e diversi

Una cosa le persone hanno in comune, quella di essere diverse dagli altri. Certo, alcune persone sono simili, ma il DNA l’abbiamo tutti diverso. Nessuno l’ha uguale nemmeno i gemelli.

Ecco che cosa ne pensano i bambini. (Bianca) Ognuno ha le proprie caratteristiche (Xinyue) uno è più bravo a cucinare e un altro è più bravo a disegnare, una è bionda, uno è moro, una ha la pelle scura e uno ce l’ha chiara, uno è maschio e una è femmina, uno cammina bene e l’altro non cammina bene, uno studia bene e quell’altro ha difficoltà. (Jacopo) Noi siamo tutti uguali (Daniel) perché abbiamo tutti gli stessi diritti. Il valore delle differenze è molto importante perché in queste differenze noi siamo speciali.(Ettore) E i diritti non si possono togliere a nessuno. Ognuno ha bisogno dei suoi diritti. (Giulio S) Tutti siami uguali (Hamza) e anche diversi e a volte i “diversi” sanno fare qualcosa in più, qualcosa di diverso che dobbiamo scoprire. (Alessandro) Mi viene in mente Efesto che era stato buttato da Era giù dal Monte Olimpo e poi è diventato il fabbro degli Dei. Il pregiudizio non le aveva fatto notare che lui potesse avere un grande talento. (Simone) Non dobbiamo avere pregiudizi su nessuno e non dobbiamo criticare il modo di essere degli altri perché tutti siamo unici. (Sofia A.) E scoprire il talento di tutti. (Nicolò) Le persone che discriminano gli altri per il colore della pelle, per il sesso, la religione, l’aspetto fisico o altro non conoscono il vero significato della diversità, non lo sanno nemmeno loro che cosa è la diversità. La diversità è preziosa. (Anna) Discriminare è una forma di bullismo anche se accade tra adulti. (Cecilia) Per stare tutti insieme e tutti felici, bisogna cercare di costruire una comunità migliore, (Ulisse) rimuovendo le barriere architettoniche (Francesco) e anche le barriere mentali come per esempio quelle di vedere una persona diversa in mezzo a mille persone diverse. (Susanna) Dobbiamo essere tutti inclusivi per avere una comunità migliore. La diversità serve per migliorarci. (Alessio) Se fossimo tutti uguali non ci sarebbe nulla di nuovo e nulla di interessante nel mondo. (Giulo G) Quanto sarebbe noioso se non fossimo tutti diversi! Non vinceresti mai nelle gare di corsa, ma pareggeresti sempre! (Teresa) Nessuno si riconoscerebbe, non si potrebbero fare scoperte, non ci sarebbe varietà. (Pietro) Il mondo ideale per me deve essere senza discriminazioni e con più costruzioni di aiuto. (Sofia C.) Forse fra 30 o 40 anni le persone lo faranno diventare più bello e forse saremo noi. (Giacomo)