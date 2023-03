Un tuffo nella storia Il racconto

Abbiamo rivolto delle domande ai nostri nonni, chiedendo loro come trascorrevano il tempo libero alla nostra età.

Passavano molto tempo all’aria aperta, contrariamente a noi che passiamo le ore davanti ai giochi elettronici. A scuola fissavano orari e punti di ritrovo e inventavano giochi per noi insoliti: a picchiarino (lanciare monete contro il muro), ciara (simile alle bocce), al gioco della bottiglia per poter dare un bacio a una ragazzina, a caccia di lucertole con le strombole. Si divertivano con "quel poco che avevano": a trasformare le pannocchie in bambole, a costruire monopattini con i cuscinetti delle macchine; alcuni scrivevano articoli per un giornalino parrocchiale; altri aiutavano i propri genitori nel lavoro dei campi.

Abbiamo chiesto com’era il rapporto con i loro nonni e abbiamo scoperto con sorpresa che, nella maggioranza dei casi, si trattava di un rapporto poco confidenziale e molto formale: il nonno di una nostra compagna si rivolgeva al proprio nonno dandogli del voi!

Spesso i nonni erano austeri, silenziosi e poco coinvolti: erano la guida morale della famiglia.