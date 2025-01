Un seminario per le start-up d'impresa nella sede di Confcommercio

Pisa, 20 gennaio 2025 – Un appuntamento gratuito dedicato agli imprenditori di domani e non solo: l'associazione di categoria Confcommercio Provincia di Pisa organizza un nuovo seminario dedicato a chi sogna di avviare una nuova attività.

L’appuntamento, fissato per giovedì 30 gennaio, dalle ore 9 alle 12, presso la sede di Confcommercio Provincia di Pisa, in via Chiassatello al numero 67, nasce con l’obiettivo di supportare gli aspiranti imprenditori nella realizzazione delle loro idee, offrendo strumenti concreti e informazioni fondamentali per trasformare un progetto in realtà: “Come Confcommercio Pisa siamo da sempre impegnati a sostenere con i nostri progetti chiunque desideri intraprendere un percorso imprenditoriale - è il commento di Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Provincia di Pisa -. Con questo seminario, vogliamo offrire un primo passo concreto a tutti coloro che hanno un’idea di imprenditoria ma non hanno gli strumenti per riuscire o sapere come iniziare. La nostra ssociazione di categoria crede fermamente - aggiunge il direttore Pieragnoli - che tutto il nostro territorio pisano abbia un enorme potenziale da valorizzare e promuovere e siamo pronti a mettere a disposizione tutta la nostra esperienza imprenditoriale per favorire la crescita di nuove realtà”.

Durante il seminario organizzato dall'associazione di categoria, tutti i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore, ottenere consigli pratici e scoprire i servizi che Confcommercio offre per il supporto alle imprese, dalle prime fasi fino alla gestione operativa: “Siamo certi che il seminario rappresenterà un’occasione preziosa per sviluppare idee innovative e contribuire alla vitalità del nostro tessuto imprenditoriale” sottolinea con soddisfazione il direttore Federico Pieragnoli.

Il seminario di Confcommercio per i nuovi imprenditori è completamente gratuito, ma è necessaria l’iscrizione, che può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di Confcommercio Provincia di Pisa. Per ogni ulteriore informazione sull'evento è possibile contattare l'Area Marketing e Comunicazione di Confcommercio Pisa al numero 050/25196 o alla mail [email protected].